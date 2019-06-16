На челнинском ипподроме прошли скачки на конях, верблюдах и осликах

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Захватывающее зрелище с участием коней и птиц представили челнинцам и гостям города на второй площадке челнинского Сабантуя. На городском ипподроме прошли скачки на конях, верблюдах, осликах и выступления с участием ястребов.

В начале на поле вышли учащиеся конно-спортивной школы «Тулпар», которые показали чудеса джигитовки и прыжки через препятствия, в том числе и через огненные круги на земле.

Костюмированные, проведенные в шуточном ключе забеги на верблюдах и осликах вызвали у зрителей бурю эмоций. Челнинцы, вероятно, просто не ожидали от этих, казалось бы, инертных животных столько энергии и «воли к победе».

С большим интересом горожане следили и за коннными скачками. Традицонные заезды, в которых, как правило, принимают участие представители не только Татарстана, но и ближайших регионов, оказались удачными для наездника Вадима Ермоленко и его жеребца Мастака. Они признаны победителямии конных соревнований.

Наград удостоились и другие спортсмены. Так, на дистанции 1 тыс. 800 метров лучшим оказался Альберт Хафизов на жеребце Фламинго — ему вручили приз, учрежденный Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Приз мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева достался Ильназу Тукаеву и кобыле Лемон Страйк, показавшим победный результат на забеге в 2 тыс. метров. А подарок, учреждённый в честь 50-летия КАМАЗа, достался Марсу Закирову и жеребцу Айташу.

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