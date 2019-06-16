Татар-информ

16 июня 2019, 19:18

Официальная хроника

Фарид Мухаметшин: Сабантуй становится многонациональным праздником

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Официальная хроника

Фарид Мухаметшин: Сабантуй становится многонациональным праздником

Фото: Салават Камалетдинов

В Актанышском районе прошел Приикский Сабантуй.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и Председатель Курултая (Государственного собрания) Башкортостана Константин Толкачев стали почетными гостями Приикского Сабантуя, который прошел сегодня в Актанышском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В Сабантуе участвовали гости из 14 районов Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области, расположенных вдоль реки Ик. На празднике их ждали татарская деревушка и тематические площадки о национальных традициях.

Фарид Мухаметшин и Константин Толкачев прибыли на площадку праздника необычным способом. Часть пути они проделали в повозке, в которую были запряжены лошади, а озеро переплыли на плоту.

Сабантуй становится не только татарским, но и многонациональным праздником, благодаря которому сохраняются лучшие традиции каждого народа, отметил Фарид Мухаметшин. Он зачитал приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова участникам праздника.

Обратившись к Константину Толкачеву, Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что татары и башкиры поддерживают друг друга, поскольку являются братскими народами. «Мы сильны нашей дружбой», — сказал он.

Обратил внимание Фарид Мухаметшин и на принимающий праздник район. По его словам, в Актанышском районе в сутки производят 250 тонн молока — это пример для множества территорий.

«Сабантуй — это сплав искусства, радости, благополучия, уверенности народа, ставший достоянием человечества», — в свою очередь заявил Константин Толкачев. По поручению и. о. главы Башкортостана он вручил Фариду Мухаметшину и главе Актанышского района Энгелю Фаттахову юбилейные медали ко 100-летию Башкортостана.

«Башкортостан всегда был, есть и будет рядом с Татарстаном», — заключил Председатель Курултая.

На церемонии открытия Сабантуя состоялось театрализованное представление «В Белом городе Великий джиен», прошел парад передовиков района, а также прозвучал гимн Приикского Сабантуя в исполнении народного артиста Татарстана и Башкортостана Фана Валиахметова.

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