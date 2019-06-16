Нижнекамск проведет следующий ХХ Федеральный Сабантуй в Москве

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). ХХ Федеральный Сабантуй состоится в столице России – Москве. Об этом в Нижнекамске рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



По словам Муратова, нижнекамцам предстоит почетная миссия – в год столетия ТАССР представить федеральный Сабантуй в городе-герое Москве.



В текущем году Нижнекамск стал организатором Сабантуя в Новосибирске. До этого Сабантуй принимали Чебоксары, Астрахань, Нижний Новгород, Красноярск, Томск, Тюмень, Владивосток, Екатеринбург и другие города.



Сегодня в Нижнекамске прошел Сабантуй, в прологе приняли участие более 2 тыс. артистов, а абсолютным батыром стал Марат Мухамедзянов. Он одержал победу в девятый раз и трижды подряд выигрывал машину Ладу Granta.

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