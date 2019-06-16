Татар-информ

16 июня 2019, 17:14

Общество

Многонациональные «ворота», сельский быт и камазовский колорит: чем удивлял челнинский Сабантуй

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Общество

Многонациональные «ворота», сельский быт и камазовский колорит: чем удивлял челнинский Сабантуй

Фото: Эльвира Мухаметдинова

На майдане в рамках народного праздника прошло чествование челнинских победителей национального чемпионата WorldSkills Russia 2019.

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прошедший в Набережных Челнах Сабантуй удивил собравшихся многонациональным колоритом, погружением в сельский быт и парадом камазовских достижений.

 

Сабантуй в Набережных Челнах традицонно собрал несколько тысяч жителей и гостей города. Дорога на майдан, как обычно, стала «коридором развлечений». Кроме аттракционов, здесь можно было посетить тематические площадки, одна из которых называлась «Экият». На ней аниматоры в костюмах ростовых кукол предлагали юным челнинцам пробежаться наперегонки в мешках, с ложкой и яйцом в зубах и «выяснить отношения» с соперником на бревне с помощью кульков с соломой.

На другой площадке челнинцев ждало погружение в деревенский быт. Музейщики Челнов воссоздали здесь интерьер сельской избы — с печкой и горой подушек на кровати, амбара — с колесами от арбы и «коллекцией» сушеных трав, а также набором инструментов, которые можно было найти на задворках дома любого деревенского бабая.

Надо отметить, что несколько лет подряд интерактивная площадка с погружением в деревенскую действительность была «фишкой» челнинского Сабантуя. Ее обычно представляли высоким гостям. Но в этот раз заместителя министра финасов России Леонида Горина и Премьер-министра РТ Алексея Песошина решили удивить другим «челнинским приемом»: их провели на майдан через живые «многонациональные ворота». Представители национальных общин Автограда выстроились, как детской игре «Ручеек», и пропели-протанцевали свое приветствие на марийском, чувашском, башкирском, лезгинском и других языках народностей, проживающих в Челнах. Получилось ярко и свежо.

Далее гостей провели на камазовскую площадку. И это неслучайно — текущий год муниципалитет посвятил предстоящему 50-летнему юбилею КАМАЗа. Здесь были представлены как исторический автомобиль, который первым сошел с конвейера автогиганта, так и последние разработки, которые были представлены большегрузом новейшего поколения К5 и электробусом.

Далее приглашенных ждало грандиозное шоу на майдане. Кстати, накануне Сабантуя на главном «поле торжеств» Автограда завершились ремонтные работы: обновились сцена, трибуны, гостевой шатер и сама площадка для выступлений. Возможно, поэтому театрализованое представление, посвященное истокам празднования Сабантуя, смотрелось более выразительно.

Здесь состоялось награждение лучших работников Набережных Челнов почетными званиями. Также прошло чествование челнинских победителей национального чемпионата WorldSkills Russia 2019.

Выступая перед собравшимися, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что жители встречают Сабантуй с хорошим настроением, поскольку город сегодня находится на активной фазе своего развития: строятся детские сады, дома по программе социальной ипотеки, обновляются автомобильные дороги. «Ничего из этого мы не смогли бы воплотить в жизнь без поддержки страны и республики. От лица челнинцев выражаю огромную благодарность за то, что наш город находится в фокусе постоянного внимания руководства России и Татарстана», — подчеркнул глава Автограда. 

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