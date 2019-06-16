УНИКС приступил к летнему обновлению состава

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС, бронзовый призер чемпионата России и третья команда Кубка Европы, приступил к обновлению состава команды.

Сегодня пресс-служба УНИКСа сообщила, что после истечения срока контрактов клуб покинули два игрока. Это капитан команды защитник Антон Понкрашов и форвард Максим Шелекето. Понкрашов отыграл за УНИКС пять лет, начиная с 2014 года. Шелекето играл за казанцев в сезонах 2013-14 и 2018-19.

Новичок в УНИКСе пока один – это 25-летний форвард Дмитрий Усминский, перешедший из «Нижнего Новгорода». Усминский подписал с казанским клубом контракт по схеме 1+1.

Ранее так же по схеме 1+1 продлил свой контракт с казанским клубом главный тренер команды, греческий специалист Димитрис Прифтис. Обновился и тренерский штаб УНИКС-ДЮБЛ. Вместо Энвера Велишаева наставником детской команды УНИКСа стал сербский специалист Джордже Варагич, пришедший из краснодарского «Локомотива-Кубани». Его соглашение с УНИКСом подписано также по схеме 1+1.

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