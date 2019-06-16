Минспорта РТ готовит проект с ежегодными событиями уровня Red Bull Air Race на пять-семь лет вперед

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министерство спорта Республики Татарстан готовит проект с ежегодными мероприятиями уровня Red Bull Air Race на пять-семь лет вперед. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В ближайшие несколько месяцев мы хотим собрать длинную дорожную карту с ежегодными мероприятиями. Они еще не утверждены: где-то на пять-семь лет вперед в планах проведение нескольких мероприятий ежегодно. Что-то подобное Red Bull Air Race, что-то другое. Это уровневые соревнования – чемпионаты Европы и чемпионаты мира, мировые серии, и классические виды спорта, и технические», – пояснил министр.

Также Леонов сообщил о моментах, откладывающих реализацию инициативы: «Нам нужно согласовать мероприятия с международными федерациями, партнерами, Министерством спорта России. Как только это произойдет, мы дадим анонс. Я думаю, что к осени мы выйдем с конкретными идеями и планами».

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