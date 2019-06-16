Артур Шипилов

16 июня 2019, 14:48

Спорт

Леонов о закрытии Red Bull Air Race: Проект не окупился, но Казань заинтересована в таких событиях

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Спорт

Леонов о закрытии Red Bull Air Race: Проект не окупился, но Казань заинтересована в таких событиях

Фото: Владимир Васильев

Министр спорта РТ назвал заключительный день казанского этапа авиагонок «праздником со слезами на глазах».

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал закрытие серии авиагонок Red Bull Air Race, однако намекнул на возможное возвращение ее в Казань.

«Сегодня праздник со слезами на глазах, потому что проект заканчивается, нужно признать, что он не окупился. Чтобы поддерживать серию на подобном уровне, нужны большие инвестиции. Просто компания приняла решение, что со следующего сезона произойдёт модернизация. Не могу говорить, что именно это будет, но мы ведем переговоры, и как только последует предложение, мы его рассмотрим. Мы не ставим точку, мы ставим многоточие», – сообщил Леонов.

Также министр поделился своими эмоциями после трёх лет сотрудничества с мировой серией: «Если честно, грустно, что серия подходит к концу. Казалось, что только недавно мы обсуждали с гендиректором Red Bull Air Race, как проводить эту гонку. Как вы помните, все начиналось на том берегу, но позже переместили ее к “Чаше“. Гонка стала наиболее смотрибельной. Команда организаторов серии многому нас научила, всё-таки это не только спортивное мероприятие, но и техническое. Было много вопросов, связанных с подготовкой трассы, самолетов. Для нас это суперопыт». 

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