Татар-информ

16 июня 2019, 14:36

Официальная хроника

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в челнинском Сабантуе

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Официальная хроника

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в челнинском Сабантуе

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Почетным гостем праздника также стал первый заместитель министра финансов России Леонид Горин.

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Набережных Челнах отмечают татарский национальный праздник Сабантуй. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель министра финансов России Леонид Горин и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Гостям организовали теплый прием: одарили чак-чаком, пригласили в танцевальный круг и дали возможность повязать полотенце на шест. Им также показали камазовский стенд, где были размещены «исторические» большегрузы, с которых начался новый период развития автогиганта. Здесь же была организована интерактивная профориентационная площадка, на которой молодые специалисты рассказывали маленьким челнинцам об особенностях работы на КАМАЗе.

Во время открытия Сабантуя Премьер-министр РТ Алексей Песошин передал челнинцам поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова, которое собравшиеся встретили аплодисментами.

«В яркой палитре торжеств, которыми традиционно славится многонациональный Татарстан, Сабантуй занимает особое место. Зародившись как праздник завершения посевных работ, он символизирует собой пробуждение земли и созидательный труд землепашца. Где бы ни проживали татары, встреча на майдане всегда дает им возможность ощутить себя частью родной культуры. Уверен, что родники духовности никогда не иссякнут на земле Татарстана, а Сабантуй всегда будет оставаться источником, придающим нам сил для работы на благо родной республики», – было сказано в послании.

От своего имени Песошин отметил значимость Набережных Челнов для Татарстана. «Это второй по величине город республики, которые имеет большие достижения в области машиностроения, строительства, электроэнергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности. Набережные Челны обладают мощным научным и  образовательным потенциалом, развитыми системами здравоохранения и социальных услуг. Жители Автограда отличаются своими талантами и трудолюбием. Поэтому у нас нет сомнений, что по итогам года они соберут богатый урожай хороших результатов», – подчеркнул Премьер, выступая перед собравшимися.

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