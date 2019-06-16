Татар-информ

16 июня 2019, 14:00

ОбществоЗдоровье и среда

Упражнения и индийские танцы: в парке Горького провели Международный день йоги

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ОбществоЗдоровье и среда

Упражнения и индийские танцы: в парке Горького провели Международный день йоги

Фото: Рамиль Гали

Праздник состоялся в рамках социально-спортивного движения «Зеленый фитнес», которое в этом году охватило 50 городов России.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Международный день йоги в пятый раз прошел в Казани. На юбилейное мероприятие в парке Горького пришли ценители йоги всех возрастов и уровней подготовки.

Начался праздник с разминки, которую провела тренер Айгуль Гайнетдинова. Выйдя на сцену, она сказала: «Друзья, доброе утро! Рада начинать это мероприятие. Рада вас всех видеть. Давайте начнем – усаживайтесь поудобнее».

День йоги отмечают во всех крупных городах России с 2015 года. В Казани праздник состоялся в рамках социально-спортивного движения «Зеленый фитнес», которое в этом году охватило 50 городов страны.

Позаниматься йогой летним воскресным утром пришли и дети, и взрослые. Булат, которому недавно исполнилось 50 лет, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», как оказался здесь сегодня: «Я каждое утро бегаю в парке Горького. Решил и на йогу заглянуть. Спорт люблю и хочу научиться чему-то новому».

Перед гостями праздника выступили студия «Сантош» и коллектив индийского танца «Урваши». Трио девушек исполнило индийский танец, после чего его участницы дали короткий мастер-класс, разобрав отдельные движения из своего выступления.

Поодаль от большой зеленой лужайки йогой занимались дети. Например, Александра пришла на занятие вместе с мамой Дианой. У девочки хорошо получалось повторять движения за тренером, а мать помогала ей.

«Воскресный день хотели провести с семьей, а йога, мне кажется, это самое приятное времяпрепровождение на природе с ребенком. Еще и эмоции получаем положительные», – заметила женщина.

Тренеры же оздоровительного центра Казани показали асаны, предназначенные для оздоровления тела человека.

«С помощью йоги человек может самостоятельно себя исцелить. Сегодня мы покажем определенные асаны, которые активизируют тот или иной орган, улучшают работу щитовидной железы», – заявила представитель оздоровительного центра Казани Динара Кутлубаева.

Сезон 2019 года проекта «Зеленый фитнес» проходит с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральным партнером выступает компания «Татнефть».

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