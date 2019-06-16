Харбинская бондовая зона готова продвигать товары из Татарстана на рынке Китая

(Харбин, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Харбинская бондовая зона готова продвигать на рынках Китая товары компаний Татарстана. Наибольшим спросом в КНР пользуются экологически чистые продукты питания, косметика, товары для детей и одежда. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» директор отдела привлечения инвестиций Харбинской бондовой зоны Лю Юйхуэй.

«Наша зона – это государственная платформа, мы можем предоставить компаниям из Татарстана необходимые возможности, чтобы связаться с китайскими дистрибьюторами и продавать товары на китайском рынке», – сказала Лю Юйхуэй.

«Наша зона имеет несколько таможенных режимов, у нас уже зарегистрировано более ста предприятий, и мы приглашаем компании из Татарстана развивать бизнес у нас», – добавила она.

По словам Лю Юйхуэй, на территории зоны есть специальные места, где производители имеют возможность представить товар оптовым покупателям и провести его презентацию. «В Китае представлено много брендов из регионов России, и у китайцев есть возможность выбора. Поэтому мы можем не только подобрать дистрибьюторов, но и рекомендовать продукцию. У нас есть выставочная зона, где можно выставить товар и показать его преимущества», – пояснила собеседница агентства.

Как уточнил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, бизнес из регионов России в последние годы начал активно тестировать каналы электронной торговли. «Выход на китайские площадки электронной торговли требует творческого подхода и твердых знаний того, как решать вопросы логистики. Товар должен быть доставлен покупателю в установленный срок и в нужном качестве. Необходимо обладать знаниями в сфере электронного маркетинга. Мы считаем, что потенциал этой сферы огромен», – отметил он.

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