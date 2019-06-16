Татар-информ

16 июня 2019, 11:24

Общество

Лаишевский район провел в городе Щелково Московский областной Сабантуй

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Общество

Лаишевский район провел в городе Щелково Московский областной Сабантуй

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Абсолютным батыром Московского областного Сабантуя стал Рушан Ганиев из столицы России.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В городе Щелково Московской области состоялся XIX Московский областной Сабантуй. Его организатором выступил Лаишевский район, сообщает пресс-служба районной администрации.

Праздник состоялся при участии главы исполкома Лаишевского района Михаила Фадеева, исполняющего обязанности главы городского округа Щелково Сергея Горелова, заместителя полномочного представителя РТ в РФ Эмиля Файзуллина и председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарита Мухтасарова.



На Сабантуе работали торговые ряды, была представлена выставка продукции местных производителей, а также татарское подворье, организованное Лаишевским районом. Почетных гостей встречали чак-чаком и задорными танцами.

В своем выступлении Сергей Горелов отметил, что в Щелкове и Московской области в целом проживают представители многих национальностей, в том числе и татары. По его словам, первая мечеть в области была построена именно в Щелкове.

Михаил Фадеев передал гостям и участникам праздника приветствие главы Лаишевского района Михаила Афанасьева. Эмиль Файзуллин зачитал поздравление Президента РТ Рустама Минниханова с Сабантуем.
По традиции во время торжественного открытия символ праздника был передан городу, где в 2020 году состоится Московский областной Сабантуй – на этот раз им стал Красногорск. 

Далее состоялся концерт, на котором выступили артисты из Лаишевского района и театра танца «Сайдаш» из Казани, коллективы Щелковского городского округа, Москвы и Московской области.

На майдане любой желающий мог посостязаться в различных спортивных конкурсах и национальных играх. Этим воспользовался и глава Щелкова Сергей Горелов, который попробовал силы в битье горшка, а его коллеги – в беге в мешках.

Главная интрига ждала гостей праздника на ковре, где выбирали сильнейших борцов со всей области. Абсолютным батыром Московского областного Сабантуя стал Рушан Ганиев из Москвы. Одним из судей турнира был судья из Лаишевского района Ильнур Гарипов.

 

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