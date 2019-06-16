Названа оптимальная для хорошего внешнего вида продолжительность сна

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Для сохранения хорошего внешнего вида человеку необходимо спать около 9 часов 10 минут. К такому выводу пришли британские исследователи, пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mirror.

В ходе эксперимента медики по утрам оценивали цвет и чистоту кожи у участвовавших в нем добровольцев. У спавших немногим более девяти часов внешний вид улучшался.

Кроме того, по словам участников эксперимента, наряду с улучшением внешнего вида они перестали испытывать по утрам ощущение разбитости и страдать от раздражительности и плохого настроения.

Из наблюдений специалистов также следует, что оптимальнее всего ложиться около 21.45 и пробуждаться примерно в 7.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.