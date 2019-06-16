Сибирские татары добились государственной охраны мусульманского захоронения у села Баишево

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Активисты мусульманской общины Тюменской области добились признания объектом культурного наследия древнего мусульманского захоронения близ села Баишево Фатеевского сельского поселения Вагайского района. Считается, что именно на этом кладбище покоится знаменитый суфийский шейх и аулия (святой) Сулейман Бакыргани. О деятельности татар в области сохранения наследия рассказала председатель Тюменского отделения ДУМ АЧР Нурикамал Хучашева на дискуссионной площадке «Сохранение и восстановление мест, связанных с исламом в татарском мире» Х Всероссийского форума татарских религиозных деятелей в Казани.

«300 человек распространяли ислам в наших краях и навсегда остались здесь. Один из них, Хаким-Ата Сулейман Бакыргани, похоронен в нашей деревне – на Баишевском захоронении. Баишевская астана – одно из главных священных мест Сибири. Она находится на правом берегу Иртыша близ села Баишево. Это особо почитаемое мусульманами место, сюда приезжают поклониться из окрестных населенных пунктов», – рассказала Нурикамал Хучашева.

Выступающая также отметила, что в 2005 году Баишевское захоронение было взято под государственную охрану. Вместо старой мечети в селе построена новая.

Модератор заседания – кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов обратил внимание на то, что поставить захоронение под государственную охрану не так просто. «Если вы тоже хотите вести работу по приданию подобного статуса своим кладбищам, то пример этому есть. Удостоенных такого статуса кладбищ очень мало», – констатировал он.

Сулейман Бакыргани (Хаким Ата, Кул Сулейман) – наиболее выдающийся из учеников Ходжи Ахмеда Ясави, четвертый наместник суфийского тариката Ясавия. Он писал свои стихи на общетюркском письменном языке. Основная часть произведений поэта составляют сборник «Бакырган китабы» – «Книга Бакыргана».

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