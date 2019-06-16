«Нижнекамскшина» запустила новую линейку продукции для легковых машин и микроавтобусов

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). «Нижнекамскшина» выпустила 13 новинок, относящихся к линейке «КАМА 365». Эти покрышки появились в магазинах прошлой осенью и предназначены для всесезонного использования, о чем говорит цифра в названии, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Шины прошли испытания на испанском полигоне IDIADA.



Состав резиновой смеси обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию при температуре окружающей среды до минус десять градусов.



Были созданы три варианта рисунка протектора, модель представляет собой три продуктовые линейки шин, которые разработаны для легковых, легкогрузовых и автомобилей повышенной проходимости, а также микроавтобусов.



Производители также учли безопасное и комфортное управление транспортным средством, акустический комфорт во время движения и снижение расхода топлива.

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