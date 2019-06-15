В Нижнекамске открылась детская площадка с автопарком

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). На проспекте Мира у дома № 37 открылась новая детская игровая площадка, оформленная в стиле ДПС, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





На площадке размещаются дежурная часть, автопарк и дорожные знаки. Теперь дети могут не только перевоплотиться в инспектора ГИБДД и играть, но и закреплять правила безопасного поведения на дорогах.



На открытии площадки детей развлекали аниматоры. Инспектор пропаганды отдела ГИБДД Алина Гильмутдинова и начальник Нижнекамского отделения профилактики ГБУ «БДД» Ильсия Сафонова провели викторину на знание правил дорожного движения.

Самым активным участникам вручили световозвращающие подвески, книги и раскраски.

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