Татар-информ

16 июня 2019, 05:49

Общество

В Нижнекамске открылась детская площадка с автопарком

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Общество

В Нижнекамске открылась детская площадка с автопарком

Фото: e-nkama.ru

На площадке размещаются дежурная часть, автопарк и дорожные знаки.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). На проспекте Мира у дома № 37 открылась новая детская игровая площадка, оформленная в стиле ДПС, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



На площадке размещаются дежурная часть, автопарк и дорожные знаки. Теперь дети могут не только перевоплотиться в инспектора ГИБДД и играть, но и закреплять правила безопасного поведения на дорогах.

На открытии площадки детей развлекали аниматоры. Инспектор пропаганды отдела ГИБДД Алина Гильмутдинова и начальник Нижнекамского отделения профилактики ГБУ «БДД» Ильсия Сафонова провели викторину на знание правил дорожного движения.

Самым активным участникам вручили световозвращающие подвески, книги и раскраски.

 

 

 

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