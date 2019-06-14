Бугульминские сельчане посвятили час памяти «Люди в белых халатах» бывшему врачу – ветерану ВОВ

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В канун Дня медицинского работника в Зеленорощинском сельском поселении Бугульминского района состоялся час памяти «Люди в белых халатах», пишет «Бугульминская газета».



Час памяти организовали работники сельского Дома культуры в рамках районного проекта «Хроника в лицах. К 100-летию ТАССР».





В рамках мероприятия у здания ФАПа собрались зеленорощинцы, чтобы отдать дань светлой памяти, благодарности и уважения своей землячке, бывшему врачу, ветерану Великой Отечественной войны, отличнику здравоохранения – Полине Моисеевой.



Старожилы деревни Зеленая Роща хорошо помнят ее как исполнительного, добросовестного и ответственного человека, за что она пользовалась уважением среди взрослых и детей. Полина Аввакумовна любила свою работу, заботилась о людях.



Проработав в медицине более сорока лет, она вышла на пенсию, но жители по привычке продолжали приходить к ней за советами и помощью. Ее негромкий голос помогал пациентам перенести недуг, поддерживал. Полина Авакумовна всегда находила слова утешения, что придавало уверенность в выздоровлении, отмечает источник.



Организаторы мероприятия выразили слова благодарности всем медработникам, пожелав им больших успехов в таком благородном и необходимом труде, долгих и счастливых лет жизни, душевного тепла и любви.

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