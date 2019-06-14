В Лаишеве лауреату фестиваля «Радуга планеты детства» вручили ежегодную премию Денежкина

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В городе Лаишеве в восьмой раз состоялся районный фестиваль «Радуга планеты детства». Праздник ежегодно собирает большое число участников. На одной сцене наравне со сверстниками выступили и дети с ограниченными возможностями, пишет «Камская новь».





Ведущими стали герои сказок Горошинка и клоуны Бим и Бом. Они веселили зрителей своими шутками и проводили с ребятами забавные игры. Всем детям достались сладкие подарки.



Перед зрителями выступали юные и очень талантливые артисты. Со сцены звучали сильные и чистые голоса, стихи собственного сочинения и исполнялись хореографические номера.





В Лаишевском районе очень много талантливых ребят, чьи способности уже успели оценить на самом высоком уровне. Все юные участники фестиваля получили дипломы и призы.



В рамках фестиваля состоялось вручение ежегодной премии имени Александра Денежкина. Лауреатом 2019 года стала Светлана Соловьева, награду ей вручила руководитель Ордена милосердия имени А. Денежкина Зухра Лезина.



Завершился концерт танцевальным флешмобом, который провели активисты Российского движения школьников.



Организаторами праздника выступили Орден милосердия имени А. Денежкина и Центр внешкольной работы Лаишевского района.

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