Московские красавицы сразятся за титул «Татар кызы» 23 июня

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Суперфинал московского тура международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы» состоится 23 июня в Татарском культурном центре Москвы, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



В финал московского тура конкурса «Татар кызы» попали десять девушек. Подготовка к итоговому конкурсу длилась несколько недель.



Девушки прошли несколько этапов: интеллектуальный и кулинарный, учились петь и танцевать, прошли мастер-класс по вязанию крючком. Одним из главных критериев оценки финалисток «Татар кызы» является владение татарским языком.





В суперфинале девушки продемонстрируют свои таланты в танцевальных, вокальных, интеллектуальных номерах. Победительница конкурса представит московский регион в финале конкурса в Ижевске.



Накануне состязания финалистки московского тура международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы» посетили Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.



С красавицами встретились заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, супруга имам-хатыба Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова, мама шестерых детей, спикер и автор книг о секретах семейного счастья Зиля Аляутдинова, певица и продюсер Гузелия, молодой исполнитель Хаким, представители СМИ.





В теплой и дружеской обстановке участники мероприятия поговорили о современной татарской музыке, российском кино, ценностях семьи.



Конкурс начнется в 16.00.

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