Воспитанникам медресе Мамадыша провели экскурсию по ЗАГСу и рассказали о правилах счастливого брака

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В отделе ЗАГС Мамадышского района провели экскурсию для детей, посещающих летний лагерь при мамадышском медресе, пишет газета «Нократ».



Экскурсия началась со знакомства ребят с деятельностью отдела ЗАГС. Вниманию детей были представлены книги разных лет, учащиеся также прослушали историю органов ЗАГС.





Далее ребят ознакомили со статистическими показателями по основным актам гражданского состояния за 2018 год. Детей особенно заинтересовали возраст самой молодой и возрастной невесты и мамы, жениха и отца. Рейтинг редких и популярных также вызвал неподдельный интерес школьников.



Педагоги удивились показателям расторжения брака как по району, так и по республике. Особое внимание было уделено наличию актов о заключении брака со снижением брачного возраста, что было актуально и для самих учащихся.



Специалист отдела Гузель Ибрагимова отметила, что необдуманные решения подростков иногда несут неприятные последствия и меняют всю дальнейшую жизнь.





Далее специалисты рассказали о правилах счастливого брака и счастливой семейной жизни, слушатели восприняли информацию с большим вниманием и интересом. В конце занятия педагоги и ученики высказали благодарность и надежду на скорую встречу.

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