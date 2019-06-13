Татар-информ

16 июня 2019, 07:51

Культура

В КДК имени Ленина откроется выставка Ахсана Фатхутдинова «Обереги»

Рекомендуем

Культура

В КДК имени Ленина откроется выставка Ахсана Фатхутдинова «Обереги»

Фото: Музейный комплекс НКЦ

Название выставки восходит к языческим временам: согласно татарскому фольклору, у всего, что нас окружает, есть свой оберег – хранитель.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). 18 июня в Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится открытие выставки картин и скульптур «Обереги», посвященной 80-летию со дня рождения нижнекамского художника Ахсана Фатхутдинова, сообщают организаторы.

Название выставки восходит к языческим временам: согласно татарскому фольклору, у всего, что нас окружает, есть свой оберег – хранитель («Хозяин хлева», «Дух ворот», «Хозяйка дороги» и другие).

Мифологический пантеон Асхана Фатхутдинова отличается философским содержанием, узнаваемостью персонажей. Во многих работах просматриваются реалии той действительности, в которой формировался художник.



Стиль автора уникален и одновременно технически прост: это небольшое антропоморфное изображение на холсте на фоне реалистического пейзажа или интерьера из цветов, трав, элементов быта и этнографии. Холст заправлен в декоративную деревянную раму, украшенную рельефом. Композицию сопровождает резной афористичный текст, придающий изображению обобщающий смысл.

Выставка будет работать с 18 июня по 2 июля. Открытие запланировано на 15.00.

Ахсан Саримович – живописец, скульптор, монументалист, являлся членом Союза художников СССР (России). В 1992 году была организована его персональная выставка в Венгрии. В 1993 году он стал лауреатом Государственной премии имени Габдуллы Тукая за серию работ по мотивам булгаро-татарского национального эпоса «Иялэр» («Обереги»).

В сентябре 1999 года художнику Нижнекамского участка художественного Фонда Республики Татарстан Ахсану Фатхутдитнову за заслуги в области искусства, значительный вклад в художественное оформление города, развитие культуры татарского народа, активное участие в общественной жизни было присвоено звание «Почетный гражданин Нижнекамска».

Ахсан Фатхутдинов ушел из жизни 15 июля 2012 года. Его именем назван музей в Нижнекамске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкортостана
Новости дня
07:51
В КДК имени Ленина откроется выставка Ахсана Фатхутдинова «Обереги»

Название выставки восходит к языческим временам: согласно татарскому фольклору, у всего, что нас окружает, есть свой оберег – хранитель.

06:19
Два новых дома для сельских учителей в Альметьевском районе получили заключение о соответствии

Общая площадь каждого из зданий составила 612,33 квадратных метра.

05:49
В Нижнекамске открылась детская площадка с автопарком

На площадке размещаются дежурная часть, автопарк и дорожные знаки.

04:21
В Лаишеве лауреату фестиваля «Радуга планеты детства» вручили ежегодную премию Денежкина

Лауреатом 2019 года стала Светлана Соловьева, награду ей вручила руководитель Ордена милосердия имени А. Денежкина Зухра Лезина.

03:19
Бугульминские сельчане посвятили час памяти «Люди в белых халатах» бывшему врачу – ветерану ВОВ

Час памяти организовали работники сельского Дома культуры в рамках районного проекта «Хроника в лицах. К 100-летию ТАССР».

02:21
«Нижнекамскшина» запустила новую линейку продукции для легковых машин и микроавтобусов

Шины прошли испытания на испанском полигоне IDIADA.

01:13
Воспитанникам медресе Мамадыша провели экскурсию по ЗАГСу и рассказали о правилах счастливого брака

Специалисты рассказали о правилах счастливого брака и счастливой семейной жизни, слушатели восприняли информацию с большим вниманием и интересом.

00:26
На сельском Сабантуе в Заинске выбрали абсолютную батыршу среди женщин

Абсолютным батыром среди женщин признана Людмила Чернова, а среди мужчин – Александр Утяганов.

15.06 23:01
Выставку домашних животных и колоритные палатки национальных сообществ увидят нижнекамцы на Сабантуе

На майдане будут работать традиционные выставки сельхозтехники разных поколений и товаров, которые производят сельчане.

15.06 22:36
Россияне стали чаще приобретать кроссоверы и внедорожники
15.06 22:16
Будущие молодожены Мамадышского района бронируют две «красивые» даты этого лета

Свадебный бум в Мамадышском районе ожидается 19.07.2019 и 09.08.2019.

15.06 21:44
Россиян предупредили об опасности поездок в Таиланд
15.06 21:32
В ряде районов Татарстана 16 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов

В министерстве отметили, что причиной возникновения лесных пожаров чаще всего является неосторожное обращение с огнем.

15.06 21:04
Певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкортостана

О присвоении певице звания стало известно в рамках фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе, на котором Алсу исполнила несколько композиций.

15.06 20:52
Россиянка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира по стрельбе из блочного лука
15.06 20:36
Алексеевский район посетили участники автопробега, посвященного столетию ТАССР

К участникам автопробега присоединились машины Алексеевского ДОСААФа, которые проехали часть пути вместе с участниками автопробега.

15.06 20:18
Эксперт КФУ: В этом году казанцы выявили меньше мест, где поют соловьи

В столице РТ подвели итоги всероссийской акции «Соловьиные вечера».

15.06 20:04
Джим Ди Маттео: Систему присуждения очков в Red Bull Air Race изменили для большей зрелищности

Директор мировой серии авиагонок заявил, что организаторы хотят «заставить пилотов соревноваться».

15.06 19:52
С представителями предприятий Ново-Савиновского района встретятся казанцы на ярмарке вакансий

Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов по адресу: улица Ибрагимова, 41.

15.06 19:42
Директор Red Bull Air Race: В Казани прекрасные условия для проведения авиагонок

Джим Ди Маттео рассказал о нынешних изменениях трассы и назвал их причину.

15.06 19:04
В некоторых районах Татарстана ожидаются небольшие дожди

Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.

15.06 18:54
«Рубин» подписал контракт с украинским полузащитником Олегом Данченко

Воспитанник «Шахтера» успел поиграть в Лиге чемпионов, а вторую часть минувшего сезона провел в красноярском «Енисее» на правах аренды.

15.06 18:36
Рустам Минниханов посетил Всероссийские соревнования по корэш в Болгаре

Глава Федерации корэш подарил Президенту РТ именную форму борца.

15.06 18:22
В Роспотребнадзоре напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса
15.06 17:30
Казахские актеры представили спектакль «Каракоз» на сцене театра Кариева

Пьеса классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Карагоз» является золотым фондом всемирной культуры.

События