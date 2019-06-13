В КДК имени Ленина откроется выставка Ахсана Фатхутдинова «Обереги»

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). 18 июня в Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится открытие выставки картин и скульптур «Обереги», посвященной 80-летию со дня рождения нижнекамского художника Ахсана Фатхутдинова, сообщают организаторы.



Название выставки восходит к языческим временам: согласно татарскому фольклору, у всего, что нас окружает, есть свой оберег – хранитель («Хозяин хлева», «Дух ворот», «Хозяйка дороги» и другие).



Мифологический пантеон Асхана Фатхутдинова отличается философским содержанием, узнаваемостью персонажей. Во многих работах просматриваются реалии той действительности, в которой формировался художник.





Стиль автора уникален и одновременно технически прост: это небольшое антропоморфное изображение на холсте на фоне реалистического пейзажа или интерьера из цветов, трав, элементов быта и этнографии. Холст заправлен в декоративную деревянную раму, украшенную рельефом. Композицию сопровождает резной афористичный текст, придающий изображению обобщающий смысл.

Выставка будет работать с 18 июня по 2 июля. Открытие запланировано на 15.00.



Ахсан Саримович – живописец, скульптор, монументалист, являлся членом Союза художников СССР (России). В 1992 году была организована его персональная выставка в Венгрии. В 1993 году он стал лауреатом Государственной премии имени Габдуллы Тукая за серию работ по мотивам булгаро-татарского национального эпоса «Иялэр» («Обереги»).



В сентябре 1999 года художнику Нижнекамского участка художественного Фонда Республики Татарстан Ахсану Фатхутдитнову за заслуги в области искусства, значительный вклад в художественное оформление города, развитие культуры татарского народа, активное участие в общественной жизни было присвоено звание «Почетный гражданин Нижнекамска».



Ахсан Фатхутдинов ушел из жизни 15 июля 2012 года. Его именем назван музей в Нижнекамске.

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