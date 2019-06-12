На сельском Сабантуе в Заинске выбрали абсолютную батыршу среди женщин

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В сельских поселениях Заинского района прошли сабантуи. Изюминкой праздника в Багряжском поселении стало то, что здесь не только соблюдали национальные традиции, но и внесли кое-что новое, передает «Заинск-информ».



Например, подарки собирали не на лошадях, а на мотоблоках, при этом традиционно исполняли песни под баян и собирали вещи на огромные шесты.



На самом торжестве новшеством стало то, что на борцовском ковре помимо мужчин сразились еще и женщины. Абсолютным батыром среди женщин признана Людмила Чернова, а среди мужчин – Александр Утяганов.



Было много новинок и на игровой площадке. Так, бабушки ловили курицу и забивали гвозди. В диковинку было и то, что за бой с мешками вручали петуха.





Украшением Сабантуя стала традиционная концертная программа, подготовленная артистами сельского Дома культуры и сельчанами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.