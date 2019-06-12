Татар-информ

16 июня 2019, 00:26

Общество

На сельском Сабантуе в Заинске выбрали абсолютную батыршу среди женщин

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Общество

На сельском Сабантуе в Заинске выбрали абсолютную батыршу среди женщин

Фото: zainsk-inform.ru

Абсолютным батыром среди женщин признана Людмила Чернова, а среди мужчин – Александр Утяганов.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В сельских поселениях Заинского района прошли сабантуи. Изюминкой праздника в Багряжском поселении стало то, что здесь не только соблюдали национальные традиции, но и внесли кое-что новое, передает «Заинск-информ».

Например, подарки собирали не на лошадях, а на мотоблоках, при этом традиционно исполняли песни под баян и собирали вещи на огромные шесты.


На самом торжестве новшеством стало то, что на борцовском ковре помимо мужчин сразились еще и женщины. Абсолютным батыром среди женщин признана Людмила Чернова, а среди мужчин – Александр Утяганов.

Было много новинок и на игровой площадке. Так, бабушки ловили курицу и забивали гвозди. В диковинку было и то, что за бой с мешками вручали петуха.



Украшением Сабантуя стала традиционная концертная программа, подготовленная артистами сельского Дома культуры и сельчанами.

 

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