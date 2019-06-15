Певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкортостана

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Уроженка Бугульмы, певица Алсу получила звание народной артистки Башкортостана. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».





О присвоении певице почетного звания стало известно в рамках фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе, на котором Алсу исполнила несколько композиций. Певица поблагодарила руководство Башкортостана за высокую оценку и пообещала вернуться с сольными концертами.

Отметим, Алсу является народной артисткой Татарстана с 2010 года, а в прошлом году они стала заслуженной артисткой России. Звание певице присвоил Президент России Владимир Путин.



В этот же день день врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о присвоении звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» певцу Сергею Приказчикову из группы «Пицца» и солисту группы «Аргымак» Ринату Рамазанову.

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