Россиянка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира по стрельбе из блочного лука

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Россиянка Наталья Авдеева завоевала первое место на чемпионате мира по стрельбе из блочного лука. В финальном поединке Авдеева смогла одолеть соперницу из США Пейдж Пирс с минимальным разрывом по счету (142:141), сообщает «Чемпионат».

Для сборной страны эта медаль стала единственной на турнире. Помимо «золота» лучшим результатом для российских спортсменов стал выход женской сборной по стрельбе из классического лука в четвертьфинал турнира, благодаря чему спортсменки получили путевку на Олимпийские игры в Токио.

Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит в голландском городе Хертогенбосе с 10 по 16 июня. Турнир завершится 16 июня, но спортсмены РФ не участвуют в заключительных видах программы.

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