Эксперт КФУ: В этом году казанцы выявили меньше мест, где поют соловьи

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги всероссийской акции «Соловьиные вечера», в которой в этом году поучаствовали 15 человек, сообщает пресс-служба КФУ.

«15 человек поставило на карту 41 точку с поющими соловьями», — передает пресс-служба вуза.

По итогам прошлого года горожанами было выявлено 100 мест обитания птиц. Отмечается, что численность соловья сократилась в тех местах, где была вырублена древесно-кустарниковая растительность, а также проделаны работы по асфальтированию. В естественных биотопах численность птиц осталась прежней.

В этом году Казань и Татарстан принимали участие в акции «Соловьиные вечера» в пятый раз.

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