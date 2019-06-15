Директор Red Bull Air Race: В Казани прекрасные условия для проведения авиагонок

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race Джим Ди Маттео поблагодарил казанцев за внимание к авиагонкам и объяснил причину проведения соревнований именно в Казани.

«Я счастлив в очередной раз вернуться в Казань и благодарен жителям этого города, которые ждут нас. Казань — одно из моих любимых мест на планете, и здесь у нас есть прекрасные условия, например, подходящая по размерам акватория», — сообщил Ди Маттео журналистам.

Вдобавок он прокомментировал изменения трассы: «В этом году пилоны и трасса расположены ближе к берегу, также добавлен дополнительный разворот на конце трека, который повышает динамику гонки и может влиять на ее ход: это позволило некоторым пилотам прибавить или же, наоборот, потерять очки. Это сделало гонку непредсказуемой».

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