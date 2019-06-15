Татар-информ

15 июня 2019, 21:44

Здоровье и среда

Россиян предупредили об опасности поездок в Таиланд

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Здоровье и среда

Россиян предупредили об опасности поездок в Таиланд

В стране объявлена эпидемия лихорадки денге.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Таиланд из-за вспышек лихорадки денге и просит учитывать информацию при планировании зарубежной поездки, сообщение об этом было опубликовано на сайте федеральной службы.

Согласно данным Департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения королевства, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, а число случаев заболевания более чем в два раза превысило показатели за последние 5 лет.

«С начала текущего года заболело около 30 тысяч человек, более 40 — погибли», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Одними из самых неблагоприятных для посещения на данный момент являются центральный и северо-восточный районы страны. 

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российской границе. 

Лихорадка денге распространена в странах с жарким и влажным климатом и передается через укус комара. Признаки заболевания — высокая температура, интоксикация, высыпания, при тяжелом течении — геморрагический синдром. Вакцины против лихорадки на сегодняшний день не существует, лечение проводится симптоматическими средствами.

Для профилактики необходимо носить одежду, максимально закрывающую части тела, а также использовать средства, которые отпугивают или уничтожают насекомых. 

«По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — подчеркивается в сообщении.

 

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