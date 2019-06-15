Рустам Минниханов посетил Всероссийские соревнования по корэш в Болгаре

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Всероссийские соревнования по корэш в рамках ежегодного съезда «Изге Болгар Жыены», проходящего в Болгаре.

В состав делегации также вошли Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета ВКТ «Милли Шура» Василь Шайхразиев и глава Федерации корэш России Джаудат Миннахметов, вручивший Президенту РТ именную форму борца.

В соревновании, которое впервые проходит в Болгаре, принимают участие спортсмены из более десятка регионов России в трёх весовых категориях: 70 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

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