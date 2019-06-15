В Роспотребнадзоре напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора России напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса.

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира (пункт 1 ст. 795 Гражданского кодекса РФ), в случае задержки отправления ТС, перевозящего пассажира, или опоздания прибытия транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что причиной задержки или опоздания стала непреодолимая силы, устранение угрожающей жизни и здоровью пассажиров неисправности техники или другие обстоятельства, которые не зависят от перевозчика.

Если расписание движения воздушных судов претерпело изменения, перевозчик должен любым доступным способом проинформировать об этом пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки. Информация об отмене или задержке рейса, причина временных неудобств сообщается пассажирам непосредственно в аэропорту в визуальной или акустической форме (пункт 92 ФАП).

При этом, если перерыв в перевозке или же задержка рейса случились по вине перевозчика, он должен предоставить клиентам перечень услуг, среди которых — предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, а при 4 часах и более — обеспечение горячим питанием (каждые 6 часов в дневное время, каждые восемь — в ночное время); размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время.

Кроме того, перевозчик должен организовать хранение багажа и доставку пассажира транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно (в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы).

«Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы», — отмечают специалисты Роспотребназдора.

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