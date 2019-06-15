Татар-информ

15 июня 2019, 18:22

Общество

В Роспотребнадзоре напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса

Рекомендуем

Общество

В Роспотребнадзоре напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса

Пассажир может требовать от перевозчика компенсацию во всех случаях, кроме тех, когда вылет задержали по причинам, не зависящим от авиакомпании.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора России напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса. 

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира (пункт 1 ст. 795 Гражданского кодекса РФ), в случае задержки отправления ТС, перевозящего пассажира, или опоздания прибытия транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что причиной задержки или опоздания стала непреодолимая силы, устранение угрожающей жизни и здоровью пассажиров неисправности техники или другие обстоятельства, которые не зависят от перевозчика.

Если расписание движения воздушных судов претерпело изменения, перевозчик должен любым доступным способом проинформировать об этом пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки. Информация об отмене или задержке рейса, причина временных неудобств сообщается пассажирам непосредственно в аэропорту в визуальной или акустической форме (пункт 92 ФАП). 

При этом, если перерыв в перевозке или же задержка рейса случились по вине перевозчика, он должен предоставить клиентам перечень услуг, среди которых — предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, а при 4 часах и более — обеспечение горячим питанием (каждые 6 часов в дневное время, каждые восемь — в ночное время); размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время.

Кроме того, перевозчик должен организовать хранение багажа и доставку пассажира транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно (в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы).

«Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы», — отмечают специалисты Роспотребназдора.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Салават Фатхутдинов споет на Сабантуе в Дербышках
Новости дня
19:52
С представителями предприятий Ново-Савиновского района встретятся казанцы на ярмарке вакансий

Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов по адресу: улица Ибрагимова, 41.

19:42
Директор Red Bull Air Race: В Казани прекрасные условия для проведения авиагонок

Джим Ди Маттео рассказал о нынешних изменениях трассы и назвал их причину.

19:04
В некоторых районах Татарстана ожидаются небольшие дожди

Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.

18:54
«Рубин» подписал контракт с украинским полузащитником Олегом Данченко

Воспитанник «Шахтера» успел поиграть в Лиге чемпионов, а вторую часть минувшего сезона провел в красноярском «Енисее» на правах аренды.

18:36
Рустам Минниханов посетил Всероссийские соревнования по корэш в Болгаре

Глава Федерации корэш подарил Президенту РТ именную форму борца.

18:22
В Роспотребнадзоре напомнили пассажирам об их правах при задержке рейса
17:30
Казахские актеры представили спектакль «Каракоз» на сцене театра Кариева

Пьеса классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Карагоз» является золотым фондом всемирной культуры.

17:16
Ряд домов Приволжского района останутся без света 16 июня

В связи с плановым ремонтом ЛЭП электричество будет отсутствовать с 8 утра и до 5 часов дня.

16:54
Визиткой Спасской ярмарки-2019 станет Мастеровой двор Елабуги

На отдельной площадке 30 народных умельцев со всей России в течение пяти дней будут проводить мастер-классы для гостей ярмарки.

16:20
Салават Фатхутдинов споет на Сабантуе в Дербышках

В Березовой роще выступит народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов, а также певцы Салават Миннеханов и Гузэлем.

16:08
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев въехал на Сабантуй города Прокопьевска на белом коне

В праздновании Сабантуя принимают делегации из 15 территорий Кузбасса и из Татарстана.

15:58
Волонтеры проекта «Гостеприимная Казань» собирают информацию для «портрета туриста»

На казанских улицах появились специальные шатры с информацией о городе.

15:43
В Болгаре презентовали перевод сочинений XIV века «Нахдж ал-Фарадис», или «Путь в рай»

Произведение было написано в эпоху Золотой Орды автором Махмудом ал-Булгари.

15:31
В Болгар привезли чак-чак в виде мечети весом 250 кг

Во время мероприятия «Изге Болгар жыены» угощение бесплатно раздали всем желающим.

15:15
Президент РТ предложил назвать один из строящихся малых ракетных кораблей в Зеленодольске «Чечня»

Рустам Минниханов озвучил идею на встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре.

15:02
Евгений Еремин: Хорошая традиция — ежегодно собираться в святом Болгаре

Торжественное открытие мероприятия «Изге Болгар жыены» прошло в городе Болгар.

14:44
Минниханов поручил построить детский духовно-просветительский лагерь в Болгаре

Лагерь планируют построить к лету 2020 года.

14:30
Рустам Минниханов принял участие во встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре

Президент РТ прибыл в Болгар на торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены».

14:20
Пять номинаций и главный приз в полмиллиона рублей: в ИТ-парке Казани стартовал «Цифровой прорыв»

200 лучших специалистов из Марий Эл и Татарстана на протяжении 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов.

13:31
Рустам Минниханов встретился с чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым

Встреча состоялась в Болгаре, где проходит мероприятие «Изге Болгар жыены», приуроченное к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.

13:13
Шайхутдинов: В первую очередь цифровых решений требуют большие данные и информационная безопасность

Среди важных вопросов первый заместитель Премьер-министра выделил предпринимательство и образование.

12:58
Рафис Бурганов оценил инновационные разработки школьников на фестивале Rukami

В Казани открылся Республиканский фестиваль технического творчества Rukami.

12:45
Фестиваль «Европа-Россия-Азия» представит спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана

В эти выходные стартовали мероприятия офф-программы, посетить которые смогут бесплатно все желающие.

12:36
В сентябре Татарстан примет самый крупный в мире хакатон

Участниками хакатона станут более 3, 5 тыс. человек.

12:18
Шайхутдинов: «Цифровой прорыв» направлен на выявление новых инициатив от молодых технологичных людей

Участие в «Цифровом прорыве» принимают 200 человек со всей страны.

События