Ряд домов Приволжского района останутся без света 16 июня

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра, 16 июня, ряд домов Приволжского района столицы РТ останется без электричества, сообщает портал мэрии.

Так, с 8 утра и до 5 часов дня не будет света в доме № 4 по улице Газовая, № 17 по улице Ипподромная, № 86 по улице Качалова, а также в домах под номерами 125 и 141 по Спартаковской.

В этот же период времени электричество будет отсутствовать в домах по улицам Березниковская, Надеждинская, Надпойменная, Нижнетагильская, Нижнетагильский переулок, Ново-Давликеевская, Свободная и 4-я Давликеевская поселка Мирный, а также в СНТ «Резинщик».

Причина отключения света — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, техническое обслуживание распределительных сетей.

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