В ряде районов Татарстана 16 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра в нескольких районах Татарстана ожидается 4-й класс пожарной опасности, сообщает Минсельхоз РТ.

Среди упомянутых муниципальных образований — Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Чистопольский районы, а также Казань.

В пресс-службе ведомства отмечают, что нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем являются причиной возникновения лесных пожаров в 90% случаев.

«Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95», — подчеркнули в министерстве.

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