Волонтеры проекта «Гостеприимная Казань» собирают информацию для «портрета туриста»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Екатерина Гусева). В столице Татарстана стартовал проект «Гостеприимная Казань».

В пяти точках исторической части города установили информационные шатры, где работают волонтеры. Это студенты профильных вузов, которые прошли специальное обучение. Они рассказывают горожанам или туристам, приехавшим в Казань, о городе, а также бесплатно раздают карты столицы республики и Татарстана, экскурсионные программы и буклеты об основных местных достопримечательностях. Вся полиграфическая продукция переведена на 5 языков. Дополнительно волонтеры проводят анкетирование гостей города, чтобы составить портрет казанского туриста и портрет туриста, посещающего объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект действует в Татарстане с 2009 года. В этом сезоне он неслучайно совпал с чемпионатом мира Red Bull Air Race, на который съедутся множество гостей со всей России, отмечают в пресс-службе Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Проект, реализованный комитетом совместно с Ассамблеей туристских волонтеров Республики Татарстан, направлен на более детальное знакомство с городом.

Обратиться с вопросом к волонтерам можно ежедневно с 10.00 до 20.00. Информационные шатры будут работать до 1 сентября.

Найти их можно на улице Петербургской (гостиница «Татарстан»), пересечении улиц Баумана и Кави Наджми, на площади 1 Мая, площади перед театром им. Г. Камала и у железнодорожного вокзала «Казань-1».

«Цель летнего проекта „Гостеприимная Казань“ [заключается] не только в предоставлении качественной информации для туриста, но и в создании гостеприимной и радушной атмосферы в нашем городе», — отметил генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров РТ Юлия Баширова.

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