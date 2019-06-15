Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев въехал на Сабантуй города Прокопьевска на белом коне

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сегодня в городе Прокопьевске Кемеровской области проходит региональный праздник Сабантуй, куда губернатор области Сергей Цивилев въехал на белом коне, сообщает замдиректора Дома Дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова.

В праздновании принимают участие не только жители Прокопьевска, но и делегации из 15 территорий Кузбасса и из Татарстана. В составе республиканской делегации на праздник прибыл депутат Госсовета РТ и директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

В Зенковском парке культуры и отдыха работают выставки декоративно-прикладного творчества, проходят концерты, игры и конкурсы, а также мастер-классы по приготовлению блюд татарской и башкирской кухни.

Изюминкой праздника традиционно станут конные скачки и национальная борьба корэш.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.