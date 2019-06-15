В Болгар привезли чак-чак в виде мечети весом 250 кг

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Болгар на праздник «Изге Болгар жыены» привезли чак-чак в виде мечети весом 250 кг и бесплатно раздали всем желающим.

«Баурсак чак-чак общим весом порядка 250 кг в виде мечети был создан Альметьевским хлебзаводом», — рассказал директор альметьевского хлебзавода Рустам Латыпов.

Готовили блюдо четыре человека в течение двух дней. Один день чак-чак готовили, второй — собирали.

«На чак-чак ушло порядка 1 тыс. яиц, около 50 кг меда, 60 кг муки и много подсолнечного масла, примерно 200 литров», — поделился Латыпов.

В Болгар на праздник чак-чак в виде мечети привезли почти готовым. На празднике его лишь дооформили.

«Мы привозим такой чак-чак второй год по инициативе мухтасибата города Альметьевска. В прошлом году привозили 70 кг чак-чака, в этом году в три раза больше», — подытожил директор Альметьевского хлебзавода.

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