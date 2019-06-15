В Болгаре презентовали перевод сочинений XIV века «Нахдж ал-Фарадис», или «Путь в рай»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Болгаре презентовали перевод книги XIV века «Нахдж ал-Фарадис», или «Путь в рай», которую автор Махмуд ал-Фарадис написал в эпоху Золотой Орды.

«Это одна из важнейших книг, заложивших фундамент интеллектуальной истории татар», — заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.

Перевод сочинения «Нахдж ал-Фарадис» подготовлен Советом муфтиев России и центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им Ш. Марджани РТ. Несмотря на научные исследования сочинения, оно не было доступно для широкого круга общественности.

«Теперь есть уникальная возможность увидеть тексты, созданные много веков назад нашими предками, и интерпретацию важнейших этапов мусульманской истории», — сказал Аббясов.

Перевод составлен на основе самого раннего и полного списка сочинения, датированного 1360-м годом.

«Республика Татарстан вносит большой вклад, чтобы такие издания выходили в свет», — добавил спикер.

Книга вышла благодаря содействию Президента РТ Рустама Минниханова и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

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