Татар-информ

15 июня 2019, 15:02

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Евгений Еремин: Хорошая традиция — ежегодно собираться в святом Болгаре

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Евгений Еремин: Хорошая традиция — ежегодно собираться в святом Болгаре

Торжественное открытие мероприятия «Изге Болгар жыены» прошло в городе Болгар.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Болгаре состоялась церемония открытия «Изге Болгар жыены» — мероприятия, посвященного столетию принятия ислама Волжский Булгарией, при участии начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Еремина.

«Это святое место и очень хорошая традиция — ежегодно собираться здесь, в святом Болгаре. Духовные традиции ислама принесли сюда мир, процветание», — сказал Евгений Еремин.

В открытии принимали участие Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Ислам наше наследие, которое осталось от наших предков, это наша традиции и обычаи. Спасибо, что вы пришли на праздник, пусть наша республика процветает», — сказал Рустам Минниханов.

Во время торжественной церемонии всем религиозным и государственным деятелями вручили 9-й том книги благотворителей республиканского фонда «Возрождение».

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