Будущие молодожены Мамадышского района бронируют две «красивые» даты этого лета

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Какая дата этого лета станет фавориткой у мамадышских молодоженов, рассказали специалисты отдела ЗАГС Мамадышского района, пишет газета «Нократ».



По словам начальника отдела ЗАГС Мамадышского района Айгуль Ахметшиной, следуя традициям, будущие супруги стремятся синхронизировать свадебную дату с текущим годом. Поэтому в 2019 году популярны дни, где есть цифра «9».



На сегодня самой забронированной датой является 19 июля 2019 года. Символично, что пока девять пар выбрали этот день для важного праздника. На 9 августа 2019 года также поступило шесть заявлений. Обе даты традиционно приходятся на пятницу.



«Это еще не предел. Заявление на бракосочетание можно подать за месяц до выбранной даты, а значит и на 19 июля, и на 9 августа желающие вполне могут успеть. Напоминаю, что подать заявку можно через портал Госуслуг», – уточнила Айгуль Ахметшина.



По словам работников ЗАГСа, в обычные выходные в данном районе на роспись приходит около пяти пар – это усредненный показатель. Максимальное количество свадеб отыграли в том году – 18.08.18. Тогда 16 пар обменялись кольцами и стали законными мужем и женой.

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