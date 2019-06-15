Татар-информ

15 июня 2019, 15:15

Официальная хроника

Президент РТ предложил назвать один из строящихся малых ракетных кораблей в Зеленодольске «Чечня»

Рекомендуем

Официальная хроника

Президент РТ предложил назвать один из строящихся малых ракетных кораблей в Зеленодольске «Чечня»

Фото: Михаил Захаров

Рустам Минниханов озвучил идею на встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре Президент РТ Рустам Минниханов предложил назвать один из малых ракетных кораблей, который построят в Зеленодольске, именем Чеченской Республики.

«„Дагестан“, „Татарстан“ и „Ингушетия“ есть. Пока корабля „Чечня“ нет, но он будет»", — сказал Минниханов.

Президент одобрил идею называть военные корабли в честь регионов. «Малый ракетный к корабль „Ингушетия“ построен в Зеленодольске, но, к сожалению, меня там не было, но все было очень красиво и в информационном поле», — добавил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Евгений Еремин: Хорошая традиция — ежегодно собираться в святом Болгаре
Новости дня
16:20
Салават Фатхутдинов споет на Сабантуе в Дербышках

В Березовой роще выступит народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов, а также певцы Салават Миннеханов и Гузэлем.

16:08
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев въехал на Сабантуй города Прокопьевска на белом коне

В праздновании Сабантуя принимают делегации из 15 территорий Кузбасса и из Татарстана.

15:58
Волонтеры проекта «Гостеприимная Казань» собирают информацию для «портрета туриста»

На казанских улицах появились специальные шатры с информацией о городе.

15:43
В Болгаре презентовали перевод сочинений XIV века «Нахдж ал-Фарадис», или «Путь в рай»

Произведение было написано в эпоху Золотой Орды автором Махмудом ал-Булгари.

15:31
В Болгар привезли чак-чак в виде мечети весом 250 кг

Во время мероприятия «Изге Болгар жыены» угощение бесплатно раздали всем желающим.

15:15
Президент РТ предложил назвать один из строящихся малых ракетных кораблей в Зеленодольске «Чечня»

Рустам Минниханов озвучил идею на встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре.

15:02
Евгений Еремин: Хорошая традиция — ежегодно собираться в святом Болгаре

Торжественное открытие мероприятия «Изге Болгар жыены» прошло в городе Болгар.

14:44
Минниханов поручил построить детский духовно-просветительский лагерь в Болгаре

Лагерь планируют построить к лету 2020 года.

14:30
Рустам Минниханов принял участие во встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре

Президент РТ прибыл в Болгар на торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены».

14:20
Пять номинаций и главный приз в полмиллиона рублей: в ИТ-парке Казани стартовал «Цифровой прорыв»

200 лучших специалистов из Марий Эл и Татарстана на протяжении 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов.

13:31
Рустам Минниханов встретился с чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым

Встреча состоялась в Болгаре, где проходит мероприятие «Изге Болгар жыены», приуроченное к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.

13:13
Шайхутдинов: В первую очередь цифровых решений требуют большие данные и информационная безопасность

Среди важных вопросов первый заместитель Премьер-министра выделил предпринимательство и образование.

12:58
Рафис Бурганов оценил инновационные разработки школьников на фестивале Rukami

В Казани открылся Республиканский фестиваль технического творчества Rukami.

12:45
Фестиваль «Европа-Россия-Азия» представит спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана

В эти выходные стартовали мероприятия офф-программы, посетить которые смогут бесплатно все желающие.

12:36
В сентябре Татарстан примет самый крупный в мире хакатон

Участниками хакатона станут более 3, 5 тыс. человек.

12:18
Шайхутдинов: «Цифровой прорыв» направлен на выявление новых инициатив от молодых технологичных людей

Участие в «Цифровом прорыве» принимают 200 человек со всей страны.

11:56
Компании из Китая интересуют поставки зерна из субпродуктов из Татарстана

Татарстан принимает участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

11:45
В Казани сняли на видео, как на парковке ТЦ внедорожник снес дорожный знак

Необычные ДТП произошло сегодня утром на парковке возле торгового центра «Южный».

11:32
В КНИТУ-КХТИ отпраздновали 100-летие высшего технического образования в Татарстане

Первый в регионе вуз инженерного профиля открылся в Казани в 1919 году.

11:15
Жительница Казани отдала аферисту 110 тыс. рублей в надежде защитить свой банковский счет

Полицейские установили, что абонентский номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

10:39
Жительница Нижнекамска с тремя маленькими дочками разбилась в Оренбургской области

Авария произошла сегодня рано утром на границе Бугурусланского и Бузулукского районов области.

10:10
Максим Акимов ознакомился с презентациями на стенде Татарстана в Харбине

Татарстан развивает экономические и культурные связи с рядом регионов Китая.

10:00
Борис Петров об МСЗ под Казанью: Из того, что я видел в Европе, проблем никаких нет

Контроль над утилизацией отходов на мусоросжигательном заводе установит Ростехнадзор.

09:30
Казанский пороховой завод и POZIS войдут в пилотный проект «Электронный инспектор» от Ростехнадзора

Программа содержит все требования к производственным объектам, в автоматическом режиме анализирует состояние безопасности на конкретном объекте.

09:27
В Анапе на аттракционе погибла 8-летняя девочка из Казани

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в парке развлечений на Пионерском проспекте в Джемете.

События