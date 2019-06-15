Президент РТ предложил назвать один из строящихся малых ракетных кораблей в Зеленодольске «Чечня»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре Президент РТ Рустам Минниханов предложил назвать один из малых ракетных кораблей, который построят в Зеленодольске, именем Чеченской Республики.

«„Дагестан“, „Татарстан“ и „Ингушетия“ есть. Пока корабля „Чечня“ нет, но он будет»", — сказал Минниханов.

Президент одобрил идею называть военные корабли в честь регионов. «Малый ракетный к корабль „Ингушетия“ построен в Зеленодольске, но, к сожалению, меня там не было, но все было очень красиво и в информационном поле», — добавил он.

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