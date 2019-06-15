Минниханов поручил построить детский духовно-просветительский лагерь в Болгаре

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил открыть детский духовно-просветительский лагерь в Болгаре к 2020 году.

«У нас есть проекты строительства летних лагерей, в которых будут все условия для проживания. Здесь [в Болгаре] нам нужно поставить один такой лагерь и закрепить его за академией», — сказал Минниханов.

По его словам, сложно будет сделать круглогодичный лагерь, потому что люди должны учиться, но летний лагерь к следующему году здесь стоять будет.

Также Президент РТ порекомендовал найти место недалеко от мечети. «Мы будем принимать молодежь отовсюду, пусть они общаются», — подытожил он.

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