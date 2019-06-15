Рустам Минниханов принял участие во встрече с мусульманскими религиозными деятелями в Болгаре

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Болгар на торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены» и принял участие в встрече с мусульманскими религиозными деятелями со всей страны.

«Болгар занимает уникальное место в духовной культуре мусульман народов России. Благодаря выбору, сделанному в 922 году, ислам стал одной из традиционных религий нашей страны. Способствовал формированию поликонфессионального характера нашего государства», — сказал Рустам Минниханов.

На территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар җыены».

«Во многом благодаря исламской культуре стало возможным формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей Запад и Восток», — подчеркнул Президент Татарстана.

В праздновании принимают участие паломники из разных регионов России и зарубежных стран, руководство РТ, представители духовенства, главы муниципальных образований, руководители министерств и ведомств, а также муфтии регионов РФ.

«Изге Болгар җыены» проводится с 1989 года. Праздник ознаменован принятием волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии и встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.

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