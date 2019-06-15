Выставку домашних животных и колоритные палатки национальных сообществ увидят нижнекамцы на Сабантуе

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Нижнекамске отпразднуют Сабантуй 2019. 16 июня автобусы начнут курсировать от Нижнекамска до Ильинки с семи утра и будут ходить до семи вечера, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





На майдане будут работать традиционные выставки сельхозтехники разных поколений и товаров, которые производят сельчане. Будет также представлена выставка домашних животных. Приобрести сувениры горожане смогут на выставке-продаже народных умельцев.



Для самых юных горожан будет организован детский майдан, батутный городок и другие аттракционы. Дошкольники представят концертную программу, а все желающие смогут посоревноваться в настольных играх.





Нижнекамцы смогут научиться резьбе по дереву и камню, гончарному ремеслу, а также создавать изделия из войлока, авторские куклы и многое другое. Мастера из Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска проведут уроки для всех желающих.



У гостей Сабантуя появится возможность посетить колоритные палатки национальных сообществ, а также побывать на театральных зарисовках – увидеть фрагменты нижнекамских спектаклей и поближе рассмотреть реквизит (в рамках Года театра). Будет открыта литературная площадка: фотосессии с героями произведений, игры и мастер-классы.





После красочного пролога зрителей ждет торжественная церемония награждения сельскохозяйственников, а после этого – концерт Филуса Кагирова, группы «Казан Егетлэре», Анвара Нургалиева и других популярных артистов. В красочном действе примут участие 1200 школьников, 700 танцоров, 300 артистов сцены.



Жители и гости города на Каме смогут поучаствовать в разных спортивных соревнованиях и поболеть за участников состязаний по борьбе «корэш», гиревому спорту, жиму штанги, армрестлингу, перетягиванию каната, подтягиванию, шахматам, волейболу.



В этом году состоятся скачки лошадей буденовской и арабской чистокровной породы, а также показательные и развлекательные гонки – на осликах и пони.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.