Шайхутдинов: В первую очередь цифровых решений требуют большие данные и информационная безопасность

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Среди первостепенных задач в Татарстане, которые требуют цифровых решений, — работа с большими данными, информационная безопасность, предпринимательство и образование. Об этом на открытии «Цифрового прорыва» в IT-парке рассказал первый заместитель Премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов.

«Такие задачи есть. Их долго перечислять, но если говорить об областях, то это работа с данными, работа, связанная с информационной безопасностью, работа, связанная с развитием предпринимательства и образования», — отметил спикер.

Он также добавил, что есть и задачи, требующие долгого процесса их формирования. К ним относится формирование реестров — основа инфраструктуры для дальнейшей работы с большими данными. Такие вопросы, по словам Шайхутдинова, требуют некоторых технологических тонкостей.

«Есть технологические тонкости, которые можно решить с использованием краудсорсинга — когда несколько команд работает над одной задачей, лучшая из них в конкурентной борьбе получает приз, признание экспертов», — добавил первый заместитель Премьер-министра по цифровой экономике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сентябре в Татарстане пройдет самый крупный в мире хакатон, участниками которого станут более 3,5 тыс. человек.

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