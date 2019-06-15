Татар-информ

15 июня 2019, 17:30

Культура

Казахские актеры представили спектакль «Каракоз» на сцене театра Кариева

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Культура

Казахские актеры представили спектакль «Каракоз» на сцене театра Кариева

Пьеса классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Карагоз» является золотым фондом всемирной культуры.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). На сцене театра имени Г. Кариева в рамках Международного фестиваля студенческих спектаклей «Науруз school» состоялся показ спектакля «Каракоз» в постановке студентов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, сообщает пресс-служба СТД РТ.

Пьеса классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Карагоз» является золотым фондом всемирной культуры. В основе сюжета история о том, как два любящих сердца вынуждены жить в разлуке, подчиняясь старым традициям.

Самой красивой девушке аула запрещают любить вольного акына Сырыма, в жилах которого течет та же кровь. Девушку выдают замуж за другого, но большое чувство нельзя заключить в какие-либо рамки, оно всегда будет искать выход. К сожалению, дорога, которой идет Карагоз, трагична.

Также на малой сцене театра имени Г. Камала студенты Казанского государственного института культуры представили спектакль «Парковка». Мастером курса является главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

Критик и театровед Нияз Игламов поделился своим мнением от увиденного, отметив, что «острый, современный театральный язык спектакля поднимает местами маловнятную проблематику пьесы на метафизический, экзистенциальный уровень».

«Некоторые сцены звучат предапокалиптически. Очень серьезный курс, с безусловным лидером, героиней спектакля», – отметил заведующий литературно-драматургической частью ТГАТ им. Галиаскара Камала.

 

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