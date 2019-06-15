Татар-информ

15 июня 2019, 12:58

Наука и образование

Рафис Бурганов оценил инновационные разработки школьников на фестивале Rukami

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Наука и образование

Рафис Бурганов оценил инновационные разработки школьников на фестивале Rukami

В Казани открылся Республиканский фестиваль технического творчества Rukami.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На открытии фестиваля технического творчества Rukami заместитель Премьер-министра РТ, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов оценил инновационные разработки школьников со всей республики. 

«На этом фестивале развиваются не просто руки или какие-то технические навыки, здесь развиваются мозги и учатся работать нестандартно, это нужно вне зависимости от того, в какой специальности ты работаешь. Есть компетенции, которые живут 3 — 5 лет, и люди должны быть готовыми к тому, что та специальность, на которую они учатся сегодня, через некоторое время исчезнет или видоизменится», — сказал министр. 

Школьники со всей республики презентовали министру свои работы, среди них были разработки сфере земледелия, медицины, образования, промышленного производства.

Фестиваль проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства образования РТ. 

На фестивале свои технические изобретения презентуют около 400 школьников. Также на площадке форума свои курсы рекламируют школы дополнительно развития. 

«Вот есть WorldSkills, это проект рабочих профессий, а наш проект Rukami идет немножечко дальше. И крафтовое производство, и рабочие профессии нам интересны, но нам интересно и другое — программирование, биоинформатика, а это не входит в WorldSkills», — руководитель проекта Rukami Наталья Смелкова.

В рамках фестиваля проводится конкурс технических изобретений школьников, где в качестве жюри выступают все гости мероприятия. Голосование ведется в течение двух дней. Победители конкурса отправятся на фестиваль Rukami, который будет проходить в Москве. Там школьники будут защищать свои проекты на Всероссийском уровне. 

Школьник Михаил Дмитряков из Набережных Челнов изобрел устройство для производства карбоновых материалов, которое не требует больших затрат. «Это производство карбоновых изделий не требует больших затрат, и оно этим уникально. Мне всегда было интересно производство, и я хотел внести что-то свое в это дело. Надеюсь, у меня получится», — рассказал Михаил.

Фестиваль проводится в 10 регионах России.

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