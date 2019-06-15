Татар-информ

15 июня 2019, 20:36

Общество

Алексеевский район посетили участники автопробега, посвященного столетию ТАССР

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Общество

Алексеевский район посетили участники автопробега, посвященного столетию ТАССР

Фото: alekseyevsk.ru

К участникам автопробега присоединились машины Алексеевского ДОСААФа, которые проехали часть пути вместе с участниками автопробега.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Участники автопробега, посвященного столетию ТАССР, посетили Алексеевский район. Гости сделали остановку на Соборной площади, рядом с достопримечательностью райцентра – Воскресенским храмом, пишет газета «Заря».



К участникам автопробега присоединились машины Алексеевского ДОСААФа, которые проехали часть пути вместе с участниками автопробега.

Организатор поездки, председатель Шуры аксакалов РТ Руф Ибрагимов рассказал, что участники поездки стартовали в Альметьевском районе и уже посетили Новошешминский и Чистопольский районы республики.



«Наш автопробег посвящен столетию образования ТАССР. Конечной точкой маршрута станет Болгар, где мы примем участие в торжествах, посвященных годовщине принятия ислама», – поделился планами Руф Ибрагимов.

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