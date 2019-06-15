Компании из Китая интересуют поставки зерна из субпродуктов из Татарстана

(Харбин, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Представители более 20 компаний обратились с деловыми предложениями на стенд Татарстана, который начал сегодня работу на одной из крупнейших международных выставок Китая. Большинство предпринимателей интересовались закупками сельхозпродукции в республике и поставками в Татарстан продукции машиностроения. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» торговый представитель Татарстана в Китае Евгений Горшков.

«Приходит много людей, за первые часы обратилось более 20 представителей компаний. Многие хотят закупать сельскохозяйственную продукцию. Например, представительница одной из компаний сообщила, что их интересует оптовая закупка субпродуктов и внутренностей животных, которые в Татарстане не употребляются в пищу», — сказал Горшков.

По его словам, некоторых бизнесменов интересовала сфера трансфера технологий в различных сферах экономики, но тема, связанная с сельхозпроизводством, тем не менее, оставалась ключевой. «К нам обратилась одна из компаний планирует закупать в Татарстане зерно, а взамен поставлять грузовики, комбайны и различные виды сельскохозяйственной техники», — добавил Горшков.

Как уточнил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Российского экспертного центра Андрей Слепнев, большим спросом на рынке Китая также пользуются одежда, товары для детей и косметика из России. «Прошлый год ознаменовался успешным выходом целого ряда компаний из России на китайский рынок по каналам электронной торговли. Это продукты питания, одежда, косметика, товары для детей. Учитывая, что российская продукция отличается высоким качеством и экологичностью, то спрос на продукцию большой и постоянно расширяется», — подчеркнул Слепнев.

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