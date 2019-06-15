Фестиваль «Европа-Россия-Азия» представит спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). На сцене Качаловского театра продолжаются гастроли московского театра «Студия театрального искусства» режиссера Сергея Женовача в рамках Международного театрального фестиваля «Европа-Россия-Азия». В эти выходные стартовали мероприятия офф-программы, посетить которые смогут бесплатно все желающие, сообщает пресс-служба театра.





Впереди казанцев ждут четыре спектакля 15 и 16 июня – «Записные книжки» Антона Чехова, а 18 и 19 июня – «Самоубийца» Николая Эрдмана. Начало спектаклей в 18:00.



Кроме того, 16 июня в полдень на Малой сцене Качаловского театра состоится творческая встреча с артистами спектакля «Записные книжки».





Следом, 18 июня в 16:00 пройдет творческая встреча с художественным руководителем «Студии театрального искусства», художественным руководителем-директором МХТ им. А. П. Чехова Сергеем Женовачом.





Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова посетила спектакль СТИ «Три сестры», после чего встретилась с актерами, режиссером, выразив слова благодарности.

«Искренние слова благодарности вам! И мы еще ждем много-много раз! Спасибо от всей нашей театральной общественности Казани и Татарстана, спасибо за то, что вы такие есть и за то, что вы такие настоящие!» – сказала Ирада Аюпова.

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