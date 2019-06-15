Татар-информ

15 июня 2019, 11:32

Наука и образование

В КНИТУ-КХТИ отпраздновали 100-летие высшего технического образования в Татарстане

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Наука и образование

В КНИТУ-КХТИ отпраздновали 100-летие высшего технического образования в Татарстане

Первый в регионе вуз инженерного профиля открылся в Казани в 1919 году.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 13 июня в Казанском национальном исследовательском технологическом университете состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию высшего технического образования в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

«Юбилейная дата связана с открытием в 1919 году Казанского политехнического института — первого в регионе вуза инженерного профиля», — говорится в сообщении

Мероприятие открыл ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. «Инженерные знания позволяют человечеству двигаться вперед, менять окружающую действительность, качественно улучшать нашу жизнь. Неслучайно пики востребованности инженерных идей зачастую приходятся на эпоху больших изменений в обществе, как это случилось в начале XX века», — сказал ректор.

Он подчеркнул, что именно в это время в Казани создается Политехнический институт, который стал основой не только Технологического университета, но и всех других инженерных вузов города.

На мероприятии состоялась премьера документального фильма «КНИТУ. Начало». Зритель смог увидеть неизвестные факты из истории университета глазами главного героя — студента факультета химических технологий, видеоблогера Данилы Еремина.

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