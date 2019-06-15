(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 42-летняя жительница Казани отдала аферисту 110 тыс. рублей в надежде защитить свой банковский счет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«13 июня в дежурную часть отдела полиции "Япеева" УМВД России по Казани обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением по факту хищения с ее банковской карты денежных средств в размере 110000 рублей. Женщина сообщила, что в этот день ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что был осуществлен несанкционированный доступ в ее мобильный банк», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенник заверил женщину, что для предотвращения списания денег ей необходимо перевести средства на резервный счёт. Пострадавшая без сомнения выполнила все требования лжесотрудника банка.

Позднее женщина позвонила в контактный центр банка с вопросом о средствах, но сотрудники сказали, что на ее номер звонков из банка не поступало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка установили, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.



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