(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска с тремя маленькими дочками разбилась в Оренбургской области. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Бугурусланский».

«Сообщение о ДТП на границе Бугурусланского и Бузулукского районов области пришло сегодня около 7.30. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" съехал с трассы в кювет, после чего авто перевернулось», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии различные травмы получили пассажирка легковушки 32-летняя жительница Нижнекамска и ее три дочери (13, 10 и 7 лет). Пострадавших на карете скорой помощи доставили в больницу. Брат женщины, который находился за рулем, не пострадал.



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