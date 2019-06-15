Максим Акимов ознакомился с презентациями на стенде Татарстана в Харбине

(Харбин, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Вице-премьер РФ Максим Акимов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев посетили стенд Татарстана на VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, ознакомившись с презентациями об экономическом и экспортном потенциале республики.

Гостей стенда встретил торговый представитель Татарстана в Китае Евгений Горшков. В числе прочего он рассказал, что компании из Татарстана активно сотрудничают с партнерами из Китая. Правительством республики подписаны соглашения с провинциями Шаньдун, Сычуань, Хейлундзян, Хунань, Аньхой, Чжэцзян и городом Чунцин.

«Молодцы», — отметил Акимов. Он попросил передать привет Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который планирует посетить площадку VI Российско-Китайском ЭКСПО в понедельник, 17 июня.

Отдельный участок стенда Татарстана в Харбине посвящен чемпионату WorldSkills, который состоится в августе 2019 года в Казани. Планируется, что чемпионат пройдет по 56 компетенциям, ожидается 1,5 тыс. участников из 67 стран, свыше 250 тыс. посетителей.

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